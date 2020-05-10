Перед боем с Ломаченко Теофимо Лопес проведет промежуточный поединок

Новости спорта:Теофимо Лопес вероятно проведет промежуточный поединок перед боем с Василием Ломаченко.

После успешного проведения шоу UFC 249 во Флориде, показанного по телевидению на ESPN, ожидается, что вскоре вернется на канал и бокс.

Боб Арум объявил, что на следующей неделе он объявит программу первых шоу после карантина, сообщает boxingnews24.com

Ожидается, что на шоу выступят Шакур Стивенсон, Джамел Херринг и Теофимо Лопес. Из-за ограничений на поездки в США в шоу будут участвовать только те боксеры, которые находят в Америке, поэтому соперником Теофимо Лопеса будет не Ломаченко, а промежуточный соперник.

Ранее Арум высказался о нежелании Лопеса боксировать с Ломаченко без зрителей.