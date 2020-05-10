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Редкач об Усике и Ломаченко: Они не из тех, кто живут по всем церковным канонам

Редкач об Усике и Ломаченко: Они не из тех, кто живут по всем церковным канонам
19:43 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский боксер Редкач высказался о религиозности Ломаченко и Усика.

Украинский боксер Иван Редкач высказал свое мнение о религиозности Александра Усика и Василия Ломаченко.

Об этом Редкач сказал в интервью meta-ratings.com.ua, подчеркнув, что знаком с Усиком и Ломаченко лично.

"Что касается их веры… Скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное - это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живут по всем церковным канонам. Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа", - сказал Редкач.

"Ответ Усика на вопрос: "Чей Крым?" - "Крым божий", это как минимум лицемерие", - добавил боксер.

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Как известно, Ломаченко и Усик снялись в документальном фильме российского монастыря, после чего попали в базу "Миротворца".

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Иван Редкач, Василий Ломаченко, Александр Усик.
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