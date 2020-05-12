Хэй: Чисора стал сильнее и дисциплинированнее со времен Кличко

Новости спорта:Менеджер британца отметил дисциплинированность его подопечного.

Промоутер британского супертяжеловеса Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) Дэвид Хэй рассказал, что его подопечный стал сильнее, чем в предыдущие годы. Менеджер сравнил нынешнюю форму британца с той, в какой он был во время поединка с украинским боксером Виталием Кличко в 2012 году.

«Дерек очень хорошо боксировал. Он давил на Виталия, а тот ничего не мог с этим поделать. Чисора проиграл, но вынудил соперника затратить много сил».

«Сегодня Дерек сильнее и дисциплинированнее. В то время он был непослушным и не жил жизнью профессионала. Сейчас он готов лучше», — прокомментировал Хэй.

Бой украинца Александра Усика (17-0, 13 КО) с Чисорой был перенесен на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса. Изначально поединок должен был пройти 23 мая в Лондоне.

Поединок с Чисорой станет для Усика вторым в супертяжелом весе. Дебютировал украинец в хэвивейте в октябре прошлого года, победив техническим нокаутом Чазза Уизерспуна.

Победитель боя Усик — Чисора сможет в будущем рассчитывать на встречу с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа.