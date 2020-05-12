Шатерникова продала пояс за 20 тысяч и отдала деньги на лечение бойцам АТО

Новости спорта:Экс-чемпионка мира – о своем благородном поступке.

Бывшая чемпионка мира Алина Шатерникова рассказала о продаже своего чемпионского пояса для помощи бойцам АТО.

«Примером я взяла поступок нашей прославленной гимнастки Натальи Годунько. Она продала свою золотую медаль чемпионата мира. Деньги, вырученные из этого аукциона, она, по-моему, потратила на закупку оборудования для армии.

Я подумала, почему бы мне так не сделать. Через Наташу вышла на парней, которые занимались этими аукционами. Продала свой пояс за 20 тысяч гривен. Сразу же решила, что хочу отдать эти деньги адресно кому-то из воинов, которые находились в Киевском военном госпитале.

Приехала в госпиталь, главврач мне показала парней, которые нуждались в средствах. Один мальчик был ранен снайпером в область шеи, ему нужна была замена трахеи. 10 тысяч гривен я отдала ему. Второй мальчик получил ранение под Луганском. Ему отдала деньги на реабилитацию.

Моя цель очень проста. Если я могу финансово или морально поддержать воинов, которые защищают нашу землю, я это делаю. Это не для галочки, это естественное желание. Стараюсь регулярно адресно заниматься благотворительностью. К примеру, мы с моей семьей ездим в Каменец-Подольский в дом малютки, помогаем. Стараемся хоть как-то скрасить жизнь детям без родителей или из неблагополучных семей», - сказала Шатерникова.