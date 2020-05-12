Лучшие боксеры в ММА: список Тони Беллью

Новости спорта:Тони включил в этот список четырех спортсменов.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Беллью назвал имена боксеров, которые смогли бы построить успешную карьеру в смешанных боевых искусствах (MMA).

"Кто первый в списке? Назову Диллиана Уайта. Я уверен, что он сможет проявить себя в ММА. Кто еще? Возможно, кого-то это удивит, но я назову Дерека Чисору. Чисора будет настроен крайне серьезно, никто не сможет его перехитрить.

Хорошо бороться умеет Дэвид Хэй, но, наверное, я поставлю себя выше него. Поэтому я в первой тройке", - цитирует Беллью Boxing Scene со ссылкой на Talk the Talk.

Ранее Беллью поделился ожиданиями от поединка украинца Александра Усика против его Дерека Чисоры.