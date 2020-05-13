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Чемпион мира по боксу вызвал на бой чемпиона UFC

Чемпион мира по боксу вызвал на бой чемпиона UFC
16:12 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:Требуется только разрешение от Дэйны Уайта.

Действующий чемпион мира в легком весе по версии WBC Silver Райан Гарсия (20-0, 17 КО) бросил вызов чемпиону этой же весовой категории в смешанных единоборствах Генри Сехудо (16-2). Обладатель пояса UFC недавно защитил титул в поединке против ветерана Доминика Круса (22-3).

Несмотря на то, что после успешного боя Сехудо объявил о завершении карьеры, 21-летний боксер в своем Twitter заявил, что готов выйти с ним в ринг.

Ответ Генри не заставил себя долго ждать. Боец сделал отсылку к недавним слухам о поединке между легендарным Оскаром де ла Хойей и Конором Макгрегором (22-4).

Однако бойцы UFC не имеют права так просто драться с кем пожелают. Для этого им требуется разрешение президента промоушена Дэйны Уайта.

Ранее Сехудо вызывал на бой чемпиона женского дивизиона UFC Валентину Шевченко, однако получил отказ от Уайта.

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Бокс, MMA, Смешанные единоборства, Новости бокса, Новости ММА, Генри Сехудо, Райан Гарсия.
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