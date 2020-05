Чемпион мира по боксу вызвал на бой чемпиона UFC

Действующий чемпион мира в легком весе по версии WBC Silver Райан Гарсия (20-0, 17 КО) бросил вызов чемпиону этой же весовой категории в смешанных единоборствах Генри Сехудо (16-2). Обладатель пояса UFC недавно защитил титул в поединке против ветерана Доминика Круса (22-3).

Несмотря на то, что после успешного боя Сехудо объявил о завершении карьеры, 21-летний боксер в своем Twitter заявил, что готов выйти с ним в ринг.

You think @HenryCejudo would give me a good fight in the boxing ring?

Ответ Генри не заставил себя долго ждать. Боец сделал отсылку к недавним слухам о поединке между легендарным Оскаром де ла Хойей и Конором Макгрегором (22-4).

Get the hell out of here you Oscar De La Hoya wannabe. I’d make you bend the knee in your own sport! @danawhite Allow me to fry this fish! https://t.co/11B9GaMe2S

— Henry Cejudo (@HenryCejudo) May 12, 2020