Промоутер Ломаченко планирует проводить по 3-4 боксерских шоу в неделю

Новости спорта:Боб Арум поведал о возвращении бокса в США.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о планах вернуться к организации боксерских шоу с начала июня.

"Мы уже связались с большинством наших боксеров. Планируем безопасный запуск в первую неделю июня.

Первые события пройдут в Неваде. Мы уже договорились с отелями. Боксеры сдают тест на коронавирус, живут там и изолируют себя.

На каждом торжестве будет четыре боя. Мы планируем показывать два или три шоу в неделю. Большой спортивный телеканал, такой как ESPN, вообще не показывает события в прямом эфире, поэтому мы предполагаем, что удачно подобранные комбинации вызовут широкий интерес аудитории", - цитирует Арума Boxingscene.com.