Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет

Новости спорта:Василий Ломаченко находится в Украине и не может вылететь в США на бой.

Чемпион IBF в легком весе американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в прямом эфире в Instagram заявил, что его поединок против обладателя трех остальных чемпионских поясов в легком весе украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) отменен.

"Поединка против Василия Ломаченко не будет. Он в Украине и не может прилететь в США из-за запрета на перелеты. Он не может прилететь в США.

Мы пытались устроить бой с Девином Хэйни, но они не захотели.

К сожалению, большинство парней из топ-15 рейтинга IBF в моем легком дивизионе сейчас находятся не в США. Черт", - заявил Лопес.

Ожидается, что Боб Арум на этой неделе объявит следующего соперника Лопеса.