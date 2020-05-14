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Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет

Теофимо Лопес: Поединка против Василия Ломаченко не будет
10:23 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Василий Ломаченко находится в Украине и не может вылететь в США на бой.

Чемпион IBF в легком весе американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) в прямом эфире в Instagram заявил, что его поединок против обладателя трех остальных чемпионских поясов в легком весе украинца Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) отменен.

"Поединка против Василия Ломаченко не будет. Он в Украине и не может прилететь в США из-за запрета на перелеты. Он не может прилететь в США.

Мы пытались устроить бой с Девином Хэйни, но они не захотели.

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К сожалению, большинство парней из топ-15 рейтинга IBF в моем легком дивизионе сейчас находятся не в США. Черт", - заявил Лопес.

Ожидается, что Боб Арум на этой неделе объявит следующего соперника Лопеса.

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Бокс, Василий Ломаченко, Бокс новости, Теофимо Лопес.
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