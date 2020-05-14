Девин Хэйни назвал Теофимо Лопеса "лжецом"

Новости спорта:Американский боксер опроверг информацию о том, что промоутеры Лопеса предлагали ему бой.

Американский боксер легкого веса Девин Хэйни (24–0, 15 KO), который недавно получил статус действующего чемпиона мира в легком весе по версии WBC, опроверг информацию о том, что промоутеры обладателя пояса IBF Теофимо Лопеса предлагали его команде организовать поединок.

«Теофимо – лжец, и я начинаю думать, что он сумасшедший, он на самом деле верит в ложь, которую сам говорит.

Промоутеры Лопеса никогда в жизни не связывались с моими. Не забудьте, что я уже участвовал в турнире с этим клоуном. У таких бойцов нет трудолюбия, чтобы победить меня. Обещаю, время покажет», – сказал Хэйни.

Отметим, что Девин Хэйни работает с компанией Matchroom Boxing, Теофимо Лопес – с Top Rank.