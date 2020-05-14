Бокс возвращается: Шакур Стивенсон проведет бой 9 июня

Новости спорта:Шакур Стивенсон возглавит первое постпандемическое боксерское шоу в США.

В США уже 9 мая может состояться первый боксерский поединок после трехмесячного перерыва в боях, вызванного пандемией коронавируса. В полулегком весе должны сойтись американец Шакур Стивенсон и мексиканец Рафаэль Ривера.

«Мы надеемся провести нетитульный бой Стивенсона в легком весе, он продлится 10 раундов. Но впереди еще много дел, нужно всем заняться и разложить по полочкам», — заявил вице-президент промоутерской компании Top Rank Карл Моретти.

Предстоящий бой Стивенсона и Риверы должен пройти в Лас-Вегасе (Невада). До этого на территории Соединенных Штатов бокс проходил лишь 13 марта, когда в Миннесоте состоялся вечер бокса ShoBox: The New Generation.

В то же время, известный промоутер Боб Арум заявлял, что из-за коронавируса невозможно провести на территории США поединок тяжеловесов Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера, а альтернативным местом для ивента может стать Макао.

Невозможность осуществлять перелеты в США мешает проведению боя украинца Василия Ломаченко против Теофимо Лопеса, о чем заявил сам американец.