Владимир Кличко о карантине: Я благодарен за это время

Новости спорта:Спортсмен во время карантина стал смотреть на вещи по-другому.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко признался, что из-за карантина не может путешествовать, и это его огорчает.

"Что мы можем извлечь из нынешней ситуации? Мы учимся больше ценить как значимые вещи, так и мелочи, которые мы принимали как должное: вкусная еда вашей мамы, обед с друзьями, празднование дня рождения или просто ежедневный маршрут на работу или в тренажерный зал.

Все эти обыденности и привычки делают нашу жизнь приятной. Например, для меня это главное ограничение - невозможность путешествовать.

За это - возможность увидеть мир - я боролся в начале своей карьеры. Нынешняя ситуация является напоминанием о том, насколько хрупкой может быть жизнь".

"Я благодарен за это время. Теперь я, как никогда, могу сосредоточиться на том, кто я, что я действительно хочу, что важно для меня и почему я преследую определенные цели.

Она помогает мне позитивно смотреть в будущее. Все, что мы пропустим, когда-нибудь вернется — может, даже как-то преобразится, став лучше. Давайте научиться ценить это чувство", - сказал Кличко.

Ранее Владимир Кличко запустил полезный челлендж в честь своего 44-летия.