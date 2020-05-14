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Бриггс: Кличко никуда не уходил, он просто ждет правильного момента

Бриггс: Кличко никуда не уходил, он просто ждет правильного момента
15:54 Сегодня Телеграф vringe.com

Новости спорта:Шеннон Бриггс уверен, что Владимир Кличко вернется на ринг.

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) американец Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) дал интервью британскому новостному порталу IFL TV.

В разговоре колоритный 48-летний американец, который постоянно говорит о возобновлении карьеры, прокомментировал возвращение в спорт легенды хэвивейта Майка Тайсона, высказал мнение о возможном возвращении украинского экс-чемпиона Владимира Кличко и бывшего чемпиона в 2-х категориях из Британии Дэвида Хэя. Также Шеннон выразил желание встретиться с данной троицей в ринге.

— Шеннон, давайте сразу к делу. Были сообщения о возвращении Майка Тайсона за 25 миллионов, ваше мнение?

— Я слышал это, даже выкладывал пост на эту тему. Мне сказали, что поступило предложение, но ещё ничего не завершено.

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— Мы знаем, что это был фейк. А что если вам поступит предложение на бой с Тайсоном, вы согласитесь?

— Я в деле, но не в деле. Я уважаю Майка. Это же брутально. Поучаствовать в выставочном бое, подвигаться с Майком — да. Драться — нет. Я слишком уважаю его. Не поймите меня неправильно, выставочный поединок — это одно, но что если Майк Тайсон начнёт наезжать на меня, а я начну отвечать. Это было бы потрясающе. Выставочный бой может пройти гладко, но, кто знает… это же Майк Тайсон. Он может быть безумным. Слышишь меня? Это дерьмо может превратиться в безумие. Я хочу подраться с Кличко. Я хочу сломать челюсть Хэю. Я могу подраться с голыми кулаками, но не с Майком Тайсоном.

— Значит, вы хотите Владимира Кличко и Дэвида Хэя…

— Да, если они вернутся. Но они оба вернутся.

— Думаете, вернутся?

— Я знаю, что вернутся. Кличко никуда не уходил, он просто ждёт правильного момента. Слышишь меня? Он ждёт правильного момента, чтобы вернуться и принять большой бой. Ему нужно встретиться сначала со мной. Let's go champ!

— Вы верите, что нокаутируете их?

— [показывает кулак] Я нокаутирую этого чувака Хэя ударом по морде. Если я попаду по нему один раз — вы больше его не увидите [смеётся], он испарится.

— Шеннон, возвращаясь к Майку Тайсону, вы знаете его запросы?

— 25 миллионов — это то, что хочет Майк. Я хочу увидеть выставочный бой, его возвращение в бокс. Мир хочет увидеть это. Дональд Трамп даже написал твит об этом.

— Чемп, насчёт возвращения Кличко и Хэя, где вы это слышали?

— Я боец и я знаю. Я зверь. Посмотри на меня. Ты видишь, что происходит, когда я прихожу на пресс-конференции, взвешивания — все начинают дрожать. «Вот, дерьмо. Чемп здесь». Промоутеры не хотят меня пускать внутрь [смеётся].

— Шеннон, перед окончанием беседы, у вас есть сообщение для Владимира Кличко и Дэвида Хэя?

— Они не чемпионы. Они избегают меня. Они все меня избегают.

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса, Шеннон Бриггс.
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