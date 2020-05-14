Тренер Грицая: У Усика с Ломаченко куратор - ФСБ

Новости спорта:Сильное заявление от украинского тренера.

Тренер борца Богдана Грицая Алексей Семенюшко считает, что российская ФСБ является куратором многих украинских спортсменов, в том числе Александра Усика и Василия Ломаченко.

«У значительной части украинских спортсменов – один куратор. Тот же, что и у Усика с Ломаченко — ФСБ», — сказал Семенюшко.

«Вот раньше у нас главным тренером по дзюдо работала Анна Каштанова. Она отправила двоих учеников в Грозный, в Чечню, на турнир памяти Ахмата Кадырова, за деньги Рамзана Кадырова. Конечно, мы ее уволили, но нас никто не поддержал.

Потому что, повторяю, куратор, у этого сообщества один. Думаете, зря глава НОК Украины Сергей Бубка – один из немногих, кто поддерживает Россию на всех голосованиях?».

Напомним, украинский борец Богдан Грицай подготовил октагон для боя с Александром Усиком. Он еще раз вызвал на бой крымского боксера.

Александр Усик, выступающий в супертяжелом весе, ответил на вызов украинского борца Богдана Грицая, который пожелал драться с ним из-за его политической позиции и неумения признать Крым украинским.

Грицай ранее заявил, что боксер занимается запугиванием людей и пренебрежительно относится ко всему украинскому народу.

Напомним, в мае Усик наряду с Василием Ломаченко были внесены в базу «Миротворца» после участия в российском религиозном фильме. Спортсменам приписывают отрицание российской агрессии, участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляцию общественно значимой информацией.