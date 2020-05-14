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Уайлдер может получить $10 миллионов за отказ от реванша с Фьюри

Уайлдер может получить $10 миллионов за отказ от реванша с Фьюри
16:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Американец может отойти в сторону и не мешать организации боя Фьюри с Джошуа.

Бывший чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) может заработать 10 миллионов долларов, просто отказавшись от прописанного в контракте права на незамедлительный реванш с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Об этом в своей колонке пишет инсайдер Лэнс Пагмайер из The Athletic.

Отказ Уайлдера от боя с Фьюри является одним из двух условий, необходимых для организации поединка Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Вторым условием является такой же отказ обязательного претендента по линии IBF болгарина Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

На данный момент неясно, кто вложит деньги в выплату отступных для Уайлдера и Пулева, но предполагается, что это могут быть инвесторы с Саудовской Аравии, для которых это будет частью затрат на организацию боя Фьюри - Джошуа.

Третий бой Фьюри - Уайлдер может состояться в Азии

Пагмайер отмечает, что пока неизвестна позиция Уайлдера, но если он согласиться, то это будет самая большая сумма отступных в истории.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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