Уайлдер может получить $10 миллионов за отказ от реванша с Фьюри

Новости спорта:Американец может отойти в сторону и не мешать организации боя Фьюри с Джошуа.

Бывший чемпион мира по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) может заработать 10 миллионов долларов, просто отказавшись от прописанного в контракте права на незамедлительный реванш с британцем Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Об этом в своей колонке пишет инсайдер Лэнс Пагмайер из The Athletic.

Отказ Уайлдера от боя с Фьюри является одним из двух условий, необходимых для организации поединка Тайсона Фьюри с Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Вторым условием является такой же отказ обязательного претендента по линии IBF болгарина Кубрата Пулева (28-1, 14 КО).

На данный момент неясно, кто вложит деньги в выплату отступных для Уайлдера и Пулева, но предполагается, что это могут быть инвесторы с Саудовской Аравии, для которых это будет частью затрат на организацию боя Фьюри - Джошуа.

Пагмайер отмечает, что пока неизвестна позиция Уайлдера, но если он согласиться, то это будет самая большая сумма отступных в истории.