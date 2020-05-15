Усик и Чисора ищут альтернативное место боя

Новости спорта:Поединок должен был состояться 23 мая в Лондоне.

Бой Александра Усика против Дерека Чисоры могут перенести из Великобритании, об этом сообщил промоутер Эдди Хирн.

Поединок украинца и британца должен был состояться 23 мая в Лондоне, но он был бессрочно перенесен из-за пандемии коронавируса.

«Я говорил с промоутером Усика Александром Красюком, мы ищем альтернативные места для проведения боя. Со временем зрители вернутся в залы. Но в каком количестве? Тысяча? Десять тысяч? Восемьдесят тысяч?», — заявил Хирн в интервью Sky Sports.

«Есть варианты с боем при намного меньшем количестве зрителей, но в уникальной среде [в Великобритании]. Но это вне рамок нашего предполагаемого возвращения».

«Сейчас многие страны заявляют, что хотят вернуть большой спорт и открыты для бизнеса. Это относится и к бою Усика и Чисоры».

Бой с Чисорой станет для Усика вторым в супертяжелом весе. Украинец дебютировал в хэвивейте в прошлом году, досрочно победив Чазза Уизерспуна.