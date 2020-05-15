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Будет ли реванш Гвоздик - Бетербиев?

Будет ли реванш Гвоздик - Бетербиев?
09:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинец рассказал о своих перспективах.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о возможном реванше с россиянином Артуром Бетербиевым.

"Хотел бы я реванш? Конечно! Я буду делать все для того, чтобы получить такой бой. Но я прекрасно понимаю, что о реванше не может быть и речи. Сейчас нужно быть максимально прагматичным. Во-первых, нужно восстановить доверие и войти в боевой ритм", - заявил Гвоздик в интервью Ready To Fight.

Моя цель - стать чемпионом в другой версии. После этого я смог бы провести объединительный бой с Артуром. Конечно, если он сохранит титулы. Но я думаю, что они у него будут, поскольку сейчас он самый сильный полутяжеловес".

Напомним, что в октябре 2019 года Бетербиев одержал досрочную победу над украинцем, отобрав титул WBC.

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Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Гвоздик не был готов к бою с Бетербиевым.

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Бокс, Александр Гвоздик, Бокс новости, Артур Бетербиев.
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