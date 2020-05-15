Будет ли реванш Гвоздик - Бетербиев?

Новости спорта:Украинец рассказал о своих перспективах.

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик поделился мнением о возможном реванше с россиянином Артуром Бетербиевым.

"Хотел бы я реванш? Конечно! Я буду делать все для того, чтобы получить такой бой. Но я прекрасно понимаю, что о реванше не может быть и речи. Сейчас нужно быть максимально прагматичным. Во-первых, нужно восстановить доверие и войти в боевой ритм", - заявил Гвоздик в интервью Ready To Fight.

Моя цель - стать чемпионом в другой версии. После этого я смог бы провести объединительный бой с Артуром. Конечно, если он сохранит титулы. Но я думаю, что они у него будут, поскольку сейчас он самый сильный полутяжеловес".

Напомним, что в октябре 2019 года Бетербиев одержал досрочную победу над украинцем, отобрав титул WBC.

Ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Гвоздик не был готов к бою с Бетербиевым.