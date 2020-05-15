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Фьюри не вспомнил Усика в своем списке желаемых соперников

Фьюри не вспомнил Усика в своем списке желаемых соперников
12:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Британец Тайсон Фьюри заявил, что не планирует завершать карьеру.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не планирует уходить на пенсию в ближайшее время.

В ближайших планах у чемпиона реванш с Деонтеем Уайлдером после чего он планирует оспорить титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе с Энтони Джошуа. Дальше у Фьюри есть список с его девяти соперников, с которыми он хочет встретиться. Украинца Александра Усика среди них нет.

"Я думал об этом, ведь первоначально у меня оставалось три боя по контракту, теперь у меня осталось два боя. У меня есть Уайлдер и Джошуа в планах, но я просто собираюсь продолжать" – сказал Фьюри в прямом эфире в Instagram.

"Мне 31 год, я в хорошей форме, в отличном настроении, я тренируюсь три или четыре раза в день. Есть много других боксеров, которых я бы мог побить. Есть Диллиан Уайт, Джаррелл Миллер, Кубрат Пулев, Энди Руис, Луис Ортис, Даниэль Дюбуа, Джо Джойс. Есть Эфе Аджагба, большой нигерийский олимпийец, есть Тони Йока, олимпийский чемпион из Франции. Масса боксеров", - добавил Фьюри.

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Ранее Тайсон Фьюри заявил, что не планирует платить отступных Уайлдеру, чтобы встретиться с Джошуа в этом году.

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