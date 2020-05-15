"Усик отклеился": известная журналистка обратилась к спортсмену (Видео)

Новости спорта:Янина Соколова в своеобразной манере объяснила боксеру, что он сделал большую ошибку.

Известная украинская журналистка и ведущая Янина Соколова прокомментировала выход провокационного ролика от украинского боксера Александра Усика, в котором он угрожает нокаутировать всех хейтеров.

«Александр, можешь и меня ****** [ударить]. Я же тоже «диванный эксперт» и тоже тебя критикую. Уверена, РПЦ благословит втащить женщине ради РПЦ.

Александр, это же интернет, тут так не работает: «Эй, я тебя по ip вычислю..». И все заткнулись. Тут работает правило 1 к 100. Отвечать на все стрелы критики – дело неблагодарное (оригинальная фраза немного адаптирована - прим.)», – сказала Соколова.

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«Как будет отвечать чемпион? Я готова взяться за организацию поединка, его медиа-поддержку и трансляцию. Как, Саш, готов навалять «диванному бойцу» или сам за диваном отсидишься?», – добавила журналиста.