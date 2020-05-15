Джошуа: Для чего мне нужен бой с Фьюри?

Новости спорта:Британец согласен встретиться с Тайсоном даже без зрителей на трибунах.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа заявил о готовности провести объединительный бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри даже при пустых трибунах.

"Уверен на 100%, что соглашусь. Почему? Иначе у меня не будет никаких гарантий, что бой с Фьюри по-прежнему останется таким же востребованным тогда, когда возобновятся мероприятия со зрителями. Нужно пользоваться моментом", - цитирует Джошуа SI.com.

"Для чего мне нужен бой с Фьюри? Это связано с моей любовью и преданностью спорту. Я чувствую, как во мне бурлит голод. Победа - это победа, даже если бой пройдет без фанатов. Этот поединок и его победитель навсегда останутся в истории бокса".

Ранее американские СМИ сообщили, что команды Джошуа и Фьюри начали переговоры об объединительном поединке. Известно, что бой может состоятся в Саудовской Аравии.

Позже стало известно, что боксеры могут подписать контракт сразу на два боя.