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Джошуа: Для чего мне нужен бой с Фьюри?

Джошуа: Для чего мне нужен бой с Фьюри?
14:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Британец согласен встретиться с Тайсоном даже без зрителей на трибунах.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа заявил о готовности провести объединительный бой против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри даже при пустых трибунах.

"Уверен на 100%, что соглашусь. Почему? Иначе у меня не будет никаких гарантий, что бой с Фьюри по-прежнему останется таким же востребованным тогда, когда возобновятся мероприятия со зрителями. Нужно пользоваться моментом", - цитирует Джошуа SI.com.

"Для чего мне нужен бой с Фьюри? Это связано с моей любовью и преданностью спорту. Я чувствую, как во мне бурлит голод. Победа - это победа, даже если бой пройдет без фанатов. Этот поединок и его победитель навсегда останутся в истории бокса".

Ранее американские СМИ сообщили, что команды Джошуа и Фьюри начали переговоры об объединительном поединке. Известно, что бой может состоятся в Саудовской Аравии.

Известный боксер хочет провести турнир легенд с участием братьев Кличко

Позже стало известно, что боксеры могут подписать контракт сразу на два боя.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Бокс новости.
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