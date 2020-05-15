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Фьюри: Я хотел Уайлдеру отплатить за то, что он дважды отправил меня на пол

Фьюри: Я хотел Уайлдеру отплатить за то, что он дважды отправил меня на пол
14:46 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Британец победил Бронзового бомбардировщика в рематче.

Чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил, что был полностью уверен в победе над Деонтеем Уайлдером накануне второго боя.

Первый их поединок завершился вничью, но британец дважды побывал в нокдауне.

«Я знал, что он не сможет победить меня. У него был единственный шанс сделать это, когда я вернулся после трехлетней паузы с двумя отстойными боями. Он не смог победить меня, даже дважды отправив в нокдаун», — цитирует Фьюри Boxing Scene.

«Когда я принимал сильнейшие удары Уайлдера, то знал, что ему ни за что не победить меня. Я встал после них. Это была умственная сила, сила воли, решительность. Он явно был удивлен, когда я обрушился на него с ударами с самого начала второго боя.

Я хотел ему отплатить за то, что он дважды отправил меня на пол в первом бою. Во втором бою я уложил его три или четыре раза. Так было завершено величайшее возвращение в истории бокса».

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Фьюри победил Уайлдера в рематче техническим нокаутом в седьмом раунде. Британец отобрал у американца чемпионский титул по версии WBC.

Третий бой Фьюри и Уайлдера запланирован на октябрь, но, вероятнее всего, он будет перенесен на более поздний срок.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа.
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