Джошуа сможет провести только один бой в 2020 году

Новости спорта:Поединок Энтони Джошуа с Кубратом Пулевым может пройти не в Великобритании.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа в 2020 году проведет лишь один бой. Об этом рассказал его промоутер Эдди Хирн.

Поскольку перед боями Джошуа проходит длительную подготовку, а пандемия коронавируса внесла свои коррективы в расписания, то британец успеет в этом году только встретиться с Кубратом Пулевым.

"Сейчас мы вынуждены признать, что в этом году Энтони Джошуа сможет провести только один бой. Мы планировали поединок с Пулевым в августе, а затем еще один в декабре. Но к боям Энтони нужна масштабная подготовка, поэтому будет только один бой", - сказал Хирн.

Промоутер также допустил, что бой может пройти не в Великобритании. Если страна не откроет границы, закрытые из-за пандемии, и не позволит проводить массовые мероприятия то, вероятно, организаторам придется искать другую локацию.

"Если с сентября в Британии не будет возможности проводить бои со зрителями, то защита Джошуа против Пулева может пройдет в другом месте. У нас был ряд предложений с Ближнего Востока, Китая и Хорватии. В первую очередь мы хотим использовать любую возможность, чтобы провести бой в Британии, но понимаем, что это может быть невозможно", - цитирует Хирна Sky Sports.

Ранее промоутер рассказал о вероятности проведения боя между Джошуа и Фьюри, отметив, что поединка может быть два.

Напомним, Кубрат Пулев является обязательным претендентом на бой против Энтони Джошуа. Болгарин заявил, что уверен в своей победе над соперником.