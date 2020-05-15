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Усик и Чисора ищут альтернативное место боя
Усик и Чисора ищут альтернативное место боя

Чисора обратился к Усику: Пощады не будет

Чисора обратился к Усику: Пощады не будет
16:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Дерек Чисора напомнил о предстоящем поединке против Александра Усика.

Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) проведет следующий поединок против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) . Бой должен был пройти 23 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. 

Чисора разместил на своей странице в Instagram отрывок из интервью после пресс-конференции с Усиком и яростно его прокомментировал.

"Я готов перейти на другую сторону. Я пойду в ад в этой борьбе. Пощады не будет", - написал боксер.

Усик и Чисора ищут альтернативное место боя

Бой Усика и Чисоры должен был состояться в Великобритании, однако промоутер украинца Эдди Хирн рассказал, что ищет альтернативное место для поединка.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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