Чисора обратился к Усику: Пощады не будет

Новости спорта:Дерек Чисора напомнил о предстоящем поединке против Александра Усика.

Украинский супертяж Александр Усик (17-0, 13 КО) проведет следующий поединок против британца Дерека Чисоры (32-9, 23 КО) . Бой должен был пройти 23 мая, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Чисора разместил на своей странице в Instagram отрывок из интервью после пресс-конференции с Усиком и яростно его прокомментировал.

"Я готов перейти на другую сторону. Я пойду в ад в этой борьбе. Пощады не будет", - написал боксер.

Бой Усика и Чисоры должен был состояться в Великобритании, однако промоутер украинца Эдди Хирн рассказал, что ищет альтернативное место для поединка.