Гвоздик объяснил, почему не проводит боев в Украине (Видео)

Новости спорта:Александр Гвоздик уверен, что не сможет заработать на своем поединке в Украине.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) рассказал, почему не сможет боксировать в Украине. Причина, по его словам, проста - такой поединок будет для него финансово невыгодным.

"Конечно хотел бы выступить на родине, в Харькове. Но, опять же. Я не хочу рассказывать басни, что "Я бы хотел, но не могу". Мне на сегодняшний день 33 года. У меня есть семья и любая подготовка к бою – это то, куда ты вкладываешь финансы, здоровье и кучу усилий. Бесплатно сегодня я это делать не готов и не хочу. Если я не смогу сегодня зарабатывать этим себе на жизнь, то кем я пойду работать? Подсобником или в Макдоналдс кассиром.

В Украине на сегодняшний день ситуация такова, что не получится на этом, скажем так, отбить все потраченные усилия. С кем я буду боксировать в Украине? Естественно мне нужно подобрать достойного соперника, я же не буду боксировать с каким-то перворазрядником из клубов. А чтобы боксировать с достойными соперниками на достойном уровне нужно пройти соответствующую подготовку с хорошими спарринг-партнерами, что затратно и напряжно. Соответственно, хочется получить вознаграждение за свой труд.

Поэтому бой в Украине на сегодняшний день маловероятен, потому что в Украине эта индустрия так не развита, как в США", - сказал боксер в интервью Ready to Fight.

Ранее Александр Гвоздик оценил свои шансы выиграть титул WBO и снова встретиться с Артуром Бетербиевым. Напомним, что именно россиянину украинец и уступил свой чемпионский титул по версии WBC.