Деревянченко заговорил о бое с Юбенком (Видео)

Новости спорта:Сергей Деревянченко считает, что на данном этапе карьеры ему не стоит рассчитывать на простые поединки

Бывшего претендента на пояс чемпиона мира Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) спросили о возможности его боя против Криса Юбенка-младшего (29-2, 22 КО) и украинец признался, что этот поединок не будет простым:

"Не думаю, что бой с Юбенком будет простым. Хотя, может я и ошибаюсь. В боксе все может решить один удар. Вот только Юбенк сложный соперник, он бывший чемпион мира. Я думаю, что это будет непростой бой. У нас сейчас нет простых поединков.

Ну а организовать этот бой – да, без проблем".

Напомним, Деревянченко заявил, что в ближайшем будущем возможен его бой против Сауля Альвареса.