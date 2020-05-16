Дэвид Хэй представил свой топ-10 лучших супертяжей в истории

Новости спорта:В списке британца не нашлось места братьям Кличко.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, британец Дэвид Хэй в Instagram опубликовал свой список из десяти лучших супертяжеловесов за всю историю бокса.

"Пока все говорят о третьем поединке Эвандера Холифилда против Майка Тайсона, я составил свой рейтинг лучших супертяжеловесов в истории. В топ-10 списка не могут присутствовать действующие боксеры и бойцы до 45 лет. Мы говорим о великих боксерах, завершивших карьеру, чье резюме прошло проверку временем. Позвольте мне показать вам десятку лучших".

Топ-10 лучших супертяжеловесов от Дэвида Хэя:

1. Мохаммед Али

2. Леннокс Льюис

3. Эвандер Холифилд

4. Джордж Форман

5. Ларри Холмс

6. Майк Тайсон

7. Джо Фрейзер

8. Сонни Листон

9. Кен Нортон

10. Риддик Боу

Отметим, что в топ-10 не нашлось места украинским чемпионам, братьям Кличко.