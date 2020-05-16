Хирн может организовать бой Поветкина во дворе своего старого семейного дома

Новости спорта:Там же может состояться бой между Уайтом и Поветкиным.

Промоутер Эдди Хирн готовится к проведению боксерских поединков во дворе своего старого семейного дома. Наибольшим боем в новых условиях может стать встреча Диллиана Уайта с Александром Поветкиным.

Штаб промоутерской компании Matchroom Boxing в Брентвуде расположен в доме, в котором ранее проживал Барри Хирн, основатель компании и отец Эдди.

Бои будут проходить на дворе, общая территория которого составляет 15 соток земли. Вечера бокса будут проходить по субботам в течение четырех недель в июле и августе.

«Просто представьте себе: лето, дом весь подсвечен, на расстоянии виднеется Канэри-Уорф (деловой квартал в Лондоне, — ред.), запускаются феерверки. И после из-за холма выходят Уайт и Поветкин для рубки у меня на лужайке», — рассказал Хирн.

При этом Matchroom готовится заселять боксеров и их команды в гостиницу неподалеку, она же будет служить центром для тестирования на коронавирус.

В середине апреля предполагалось, что бокс вернется в Великобританию уже в июне.