Скачать
Суббота, 16.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Большой футбол возвращается: где и когда смотреть матчи Бундеслиги 16 мая
Большой футбол возвращается: где и когда смотреть матчи Бундеслиги 16 мая
Клубы Примеры подозреваются в договорном матче
Клубы Примеры подозреваются в договорном матче
Милевский: Ждал вызов в сборную Украины, но прошел месяц-второй-третий
Милевский: Ждал вызов в сборную Украины, но прошел месяц-второй-третий
Дэвид Хэй представил свой топ-10 лучших супертяжей в истории
Дэвид Хэй представил свой топ-10 лучших супертяжей в истории

Хирн может организовать бой Поветкина во дворе своего старого семейного дома

Хирн может организовать бой Поветкина во дворе своего старого семейного дома
11:17 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Там же может состояться бой между Уайтом и Поветкиным.

Промоутер Эдди Хирн готовится к проведению боксерских поединков во дворе своего старого семейного дома. Наибольшим боем в новых условиях может стать встреча Диллиана Уайта с Александром Поветкиным.

Штаб промоутерской компании Matchroom Boxing в Брентвуде расположен в доме, в котором ранее проживал Барри Хирн, основатель компании и отец Эдди.

Бои будут проходить на дворе, общая территория которого составляет 15 соток земли. Вечера бокса будут проходить по субботам в течение четырех недель в июле и августе.

«Просто представьте себе: лето, дом весь подсвечен, на расстоянии виднеется Канэри-Уорф (деловой квартал в Лондоне, — ред.), запускаются феерверки. И после из-за холма выходят Уайт и Поветкин для рубки у меня на лужайке», — рассказал Хирн.

Дэвид Хэй представил свой топ-10 лучших супертяжей в истории

При этом Matchroom готовится заселять боксеров и их команды в гостиницу неподалеку, она же будет служить центром для тестирования на коронавирус.

В середине апреля предполагалось, что бокс вернется в Великобританию уже в июне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Диллиан Уайт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Команда Хацкевича пробилась в РПЛ
02 Ляшко: "Футбол без зрителей – это не футбол"
03 Гент не будет удерживать Яремчука летом
04 Реал может бесплатно потерять Бэйла и Хамеса
05 Рабио выявил желание перейти в клуб АПЛ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь