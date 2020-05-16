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Чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
15:13 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Хосе Рамирес прокомментировал бой Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом.

Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом полусреднем весе Хосе Рамирес высказался о бое чемпиона в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко и обладателя титула IBF Теофимо Лопеса.

Рамирес считает, что бой будет интересным, но отдает свое предпочтение опыту украинца. 

"Бой может получиться хорошим. Кажется, что он пойдет по одному сценарию, но исход может оказаться противоположным. Я думаю, что Теофимо может показать свою мощь и это окажется его топовым выступлением. Но я также вижу, как и Лопес хорошо проводит 2-3 раунда, а после этого его уверенность исчезает.

Ломаченко может сломать Лопеса. Может оказаться так, что Теофимо не будет готов. Их поединок может пойти по такому сценарию. У Лопеса есть мощный одиночный удар. Тут сложно что-то предсказывать. Я считаю, что Ломаченко все же более опытный. Но также я думаю, что Теофимо очень мотивирован. Думаю, что опыт окажется более важным фактором", - сказал Рамирес в интервью FightHype.com.

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Бой Ломаченко и Лопеса должен был состояться 30 мая, но был перенесен из-за коронавируса. 

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Хосе Рамирес, Теофимо Лопес.
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