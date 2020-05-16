Борец Грицай уверен, что победит Усика

Новости спорта:Богдан Грицай уверен, что сможет победить Александра Усика в бою без правил.

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай высказал свою уверенность в том, что победит украинского супертяжа Александра Усика, если они встретятся в бою без правил.

Грицай отметил, что быстро переведет бой в партер и не отпустит боксера.

"В видео Усика, на которое я отреагировал, якобы были правила бокса. Но там не было правил. Обычный человек входит в дверь и получает нокаут. Поэтому я и говорю: "Александр, я захожу к тебе по боям без правил".

Я думаю, что одержу победу. Я знаю, что мне делать с боксером. Я считаю, что у Усика нет шансов. Я собью его в партер и не отпущу", - сказал Грицай в комментарии телеканалу Украина.

Конфликт Грицая с Усиком начался с видео, опубликованного боксером, где он вызывает на бой "диванных экспертов". Борец вольного стиля отреагировал и вызвал боксера на бой. Усик ответил спортсмену, выдвинув свои условия.

В конфликт спортсменов вмешался даже Жан Беленюк, предложив свою кандидатуру в качестве судьи.