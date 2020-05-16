Чемпион мира Херринг проведет защиту титула в начале июля

Новости спорта:Джеймел Херринг не намерен ждать до декабря поединка с Карлом Фрэмптоном.

Обладатель титула WBO в первом легком весе американец Джеймел Херринг (21-2, 10 КО) сообщил, что вернется в ринг в начале июля в Лас-Вегасе.

Дата и другие детали этого вечера бокса еще прорабатываются, по словам вице-президента Top Rank Карла Моретти.

34-летний чемпион уже приехал в Омаху, в тренировочный лагерь и начал спарринги.

Это точно будет защита титула, но не против грозного соперника. До карантина планировался бой Херринга с Карлом Фрэмптоном.

"Я был шокирован недавним сообщением Фрэмптона о том, что он не хочет выходить на ринг до боя со мной. Если это произойдет в декабре, он почти год будет без боев. Но я хочу выступать так часто, как это возможно. Я не становлюсь моложе. Зачем рисковать, выходя на большие бои после долгого перерыва", - цитирует Херринга ESPN.