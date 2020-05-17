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Арум оптимистично настроен на организацию боя Фьюри - Уайлдер в 2020 году

Арум оптимистично настроен на организацию боя Фьюри - Уайлдер в 2020 году
09:29 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:Промоутер опроверг слухи, что поединок будет отстрочен

Глава Top Rank Боб Арум заявил, что бой Фьюри – Уайлдер не будет отстрочен. Слова промоутера приводит Ringside Reporter Live:

«Я знаю, что Эдди Хирн рассматривает варианты проведения боя Джошуа – Пулев. Ну а мы рассматриваем варианты с Фьюри – Уайлдер. Мы обсуждаем с PBC все ли в порядке с этим поединком. Я оптимист и считаю, что мы можем устроить этот бой в этом году. Никаких промежуточных поединков. Бой может произойти, но не раньше последней четверти года. Может не в США или Британии, а в какой-то другой части мира».

Ранее Дэвид Хэй представил свой топ-10 лучших супертяжей в истории.

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Бокс, Новости бокса, Фьюри - Уайлдер, Тайсон Фьюри - Деонтей Уайлдер.
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