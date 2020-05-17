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Шеннон Бриггс переключился с Кличко на Тайсона

Шеннон Бриггс переключился с Кличко на Тайсона
10:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бриггс стал еще одним парнем, который намерен подраться с Майком Тайсоном.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Шеннон Бриггс выразил желание выйти в ринг вместе с Майком Тайсоном.

"Это будет крупнейший бой в истории ветеранов", - начал Бриггс, при этом не сдерживая смех.

"Конечно же, бой будет благотворительным, но я уверен, что получилось бы весело. Мы бы побегали по рингу, но ведь речь идет о Майке Тайсоне, а этот парень может что-то учудить".

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Бриггс рассказал, что Тайсон мог бы даже в таком поединке нанести ему травму.

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"Майк мог бы завестись и после стартового гонга делать что-то не по плану. У него тяжелый удар, так что он способен сломать мне ребро или сделать еще какое-то дерьмо. Я должен быть готов к подобному. Это же Майк Тайсон, он сумасшедший".

Также Бриггс поделился мнением о возможности Тайсона выступать против действующих профессиональных боксеров.

"Тайсон может щелкнуть и уничтожить меня, а после этого все будут говорить, что он готов выходить в ринг против Уайлдера. В любом случае, мы не узнаем, готов ли Тайсон драться с действующими боксерами, пока не увидим своими глазами его в выставочных боях".

Напомним, что главным претендентом на бой с Тайсоном все же является Эвандер Холифилд.

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Бокс, Новости бокса, Майк Тайсон, Шеннон Бриггс.
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