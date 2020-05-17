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Лопес-старший прошелся по Ломаченко (Видео)

Лопес-старший прошелся по Ломаченко (Видео)
10:51 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американец считает, что Василий будет нервничать во время их поединка

Отец и тренер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший обещает, что его сын оторвет голову Василию Ломаченко (14-1, 10 КО) в ринге.

"Я говорил, что Теофимо станет чемпионом мира в 15-м поединке и оторвет Ломаченко голову в 16-м. Слышали это? Видите, что произошло с того времени?

Ломаченко – это легкий бой для нас. Люди не могут в это поверить, но я видел спарринги моего сына с монстрами. Он множил их на ноль. Я никогда не видел, чтобы мой сын проигрывал.

Бой Ломаченко - Лопес может пройти осенью

Сын всегда поддерживает меня. Когда я сцепился с Ломаченко в отеле и сказал ему: «Ты вообще никто, мы украдем твое шоу и затем придем по твою шею». Тогда все просто сошли с ума. Я сказал сыну, что если он не сделает что-то невероятно в ринге, то нас съедят живьем. Сын нокаутировал Менарда во втором раунде.

Ну а теперь посмотрите, как Ломаченко выглядел с Педрасой. Он выглядел отчаянным, пытаясь нокаутировать Педрасу. Сын повернулся ко мне и сказал: «Отец, ты забрался к нему в голову». Ломаченко пытался доказать мне, что я ошибался.

Я думаю, что Ломаченко выйдет на бой испуганным. Даже не испуганным, а нервированным. То, что он хочет промежуточный бой, только подтверждает это.

Мой сын не боится и не нервничает. Это странно. Я спрашивал у него, как так. Он просто хочет делать шоу.

Я вижу, что Ломаченко будет много трудиться, сын будет все это блокировать и поймает его.

Сядьте и посмотрите видео – мой сын не промахивается. Единственный шанс победить его – сын должен промахнуться. Он бьет обеими руками, он бьет тебя везде.

Не хочу говорить слишком много, но скажу, что мы будем готовы. Я очень хорошо подготовлю его к этому бою. Как я всегда это делаю. Мы к каждому бою подходили, как к чемпионскому".

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