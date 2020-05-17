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Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш

Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш
12:38 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Британский боксер считает, что Виталий был его умнейшим противником.

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис в 2015 году в интервью журналу The Ring рассказал о лучших боксерах, с которыми встречался.

Украинца Виталия Кличко Льюис назвал самым умным из всех соперников на профессиональном ринге.

«Виталий эффективно использовал свою неуклюжесть. Все говорили, что мне следовало драться с ним снова, но он был вишенкой на моем пенсионном торте. Я принял бой с Кличко в короткие сроки и, несмотря на ментальную готовность, моя физическая подготовка не была идеальной.

Я победил Кличко в худшей форме, поэтому не было необходимости в реванше. Он определенно прочувствовал мой апперкот», – сказал Леннокс.

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Напомним, Кличко уступил Льюису в очном поединке в 2003 году. Бой был остановлен по просьбе доктора после шестого раунда из-за огромного рассечения у Виталия. К тому моменту украинец лидировал на карточках всех судей.

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Виталий Кличко, Бокс, Леннокс Льюис, Новости бокса.
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