Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш

Новости спорта:Британский боксер считает, что Виталий был его умнейшим противником.

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис в 2015 году в интервью журналу The Ring рассказал о лучших боксерах, с которыми встречался.

Украинца Виталия Кличко Льюис назвал самым умным из всех соперников на профессиональном ринге.

«Виталий эффективно использовал свою неуклюжесть. Все говорили, что мне следовало драться с ним снова, но он был вишенкой на моем пенсионном торте. Я принял бой с Кличко в короткие сроки и, несмотря на ментальную готовность, моя физическая подготовка не была идеальной.

Я победил Кличко в худшей форме, поэтому не было необходимости в реванше. Он определенно прочувствовал мой апперкот», – сказал Леннокс.

Напомним, Кличко уступил Льюису в очном поединке в 2003 году. Бой был остановлен по просьбе доктора после шестого раунда из-за огромного рассечения у Виталия. К тому моменту украинец лидировал на карточках всех судей.