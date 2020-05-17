Чемпионы мира в весе Ломаченко устроили перепалку в соцсетях

Новости спорта:Девин Хэйни и Теофимо Лопес продолжают спорить в Twitter.

Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни устроил перепалку в соцсетях с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

Недавно американец назвал Теофимо лжецом, который уже сам начинает верить в свои слова о том, что Дэвин отказался от боя с ним.

Лопес не смог обойти стороной такое заявление, написав в своем Twitter:

"Я не лжец... Ну что еще я могу ожидать от двукратного чемпиона мира по сообщениям в соцсетях?"

"Ты хочешь сказать, что я получил свой пояс незаслуженно? Давай, расскажи всем, как ты "отказался" от боя со мной в отборочном турнире WBC. У тебя нет навыков, а твоя правая рука ничего не сделает", - ответил Хэйни.

Напомним, что следующим соперником Теофимо должен был стать Василий Ломаченко, однако Теофимо объявил об отмене боя с украинцем.

Ранее промоутер Девина Эдди Хирн подтвердил, что не получал никаких предложений от команды Лопеса.