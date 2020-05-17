Скачать
Воскресенье, 17.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Оверим нокаутировал Харриса в главном бою UFC Fight Night 172
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая
Тренера Ливерпуля зовут в политику
Тренера Ливерпуля зовут в политику
Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш
Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш

Чемпионы мира в весе Ломаченко устроили перепалку в соцсетях

Чемпионы мира в весе Ломаченко устроили перепалку в соцсетях
15:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Девин Хэйни и Теофимо Лопес продолжают спорить в Twitter.

Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни устроил перепалку в соцсетях с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

Недавно американец назвал Теофимо лжецом, который уже сам начинает верить в свои слова о том, что Дэвин отказался от боя с ним.

Лопес не смог обойти стороной такое заявление, написав в своем Twitter:

"Я не лжец... Ну что еще я могу ожидать от двукратного чемпиона мира по сообщениям в соцсетях?"

"Ты хочешь сказать, что я получил свой пояс незаслуженно? Давай, расскажи всем, как ты "отказался" от боя со мной в отборочном турнире WBC. У тебя нет навыков, а твоя правая рука ничего не сделает", - ответил Хэйни.

Напомним, что следующим соперником Теофимо должен был стать Василий Ломаченко, однако Теофимо объявил об отмене боя с украинцем.

Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая

Ранее промоутер Девина Эдди Хирн подтвердил, что не получал никаких предложений от команды Лопеса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости бокса, Теофимо Лопес, Девин Хэйни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жесткий нокаут в бою Оверим - Харрис (Видео)
02 Лопес-старший прошелся по Ломаченко (Видео)
03 Леннокс Льюис объяснил, почему не дал Кличко реванш
04 Кривцов рассказал об игре против Роналду
05 "Динамо" Брест потерпел поражение в чемпионате Беларуси
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь