Промоутер Усика отреагировал на вызов борца Грицая

Новости спорта:Александр Красюк прокомментировал последние скандалы вокруг Александра Усика.

Александр Красюк, промоутер украинского супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО), в комментарии порталу xsport.ua рассказал, что думает о брошенном вызове от Богдана Грицая и общественной критике, которая полилась на его подопечного после выхода фильма «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!».

"Уже несколько лет Александр Усик является самым популярным и часто упоминаемым спортсменом Украины. Его личность давно вышла за пределы спортивной области жизни. Он стал лидером мнений для огромного количества людей в нашей стране и за ее пределами. Вызовы – это то, что наполняет жизнь лидеров и делает их таковыми.

Именно способность справляться с вызовами и управлять ими является отличительной чертой успешных людей.

Как пример, Владимир Кличко создал целый образовательный курс «Управление вызовами» и преподает его в лучших высших учебных заведениях планеты. Чем выше поднимается человек – тем более серьезными и значительными становятся его вызовы.

Усик не раз цитировал: «Не нужно просить у Бога легкую ношу – проси плечи покрепче». И этому принципу он следует сам.

Мохаммед Али в свое время мощно пропагандировал пацифистские взгляды в отношении войны во Вьетнаме. Он также активно боролся против дискриминации чернокожих в США. И все это сделало его объектом колоссальной критики сторонниками сложившихся на то время взглядов. Тем не менее, сегодня весь мир признает Али «Величайшим» из великих и нет никого, кто бы мог оспорить легендарность его личности.

Собака лает – караван идет...

Возросшая популярность Усика не оставляет безразличным практически никого. Публичные личности, спортсмены, политики – все стараются быть услышанными. И для этой цели используют упоминание самого популярного спортсмена нашей страны. Говорят разное... но цель, которую преследуют, все же является эгоистичной в каждом из случаев.

Не исключение и вызов, брошенных юношей борцом из Шепетовки, о котором никто никогда не слыхал. Рядовой спортсмен пожелал стать более известным, чем положено быть атлету с не столь выдающимся достижениям в спорте. И вот уже около двух недель активная часть общества бурно обсуждает данного молодого человека. Вспомнят ли о нем через месяц? Войдет ли он в историю? Станет ли он легендой? Одно можно сказать с уверенностью, что этого точно не произойдет в следствии брошенного им вызова Усику. К этой классификации относятся и все остальные личности, успевшие воспользоваться «мейнстримом» и бросить вызов легендарному спортсмену. Но несколько сотен подписчиков в Инстаграм могут добавиться.

Что касается моего личного отношения и позиции К2 Promotions... За всю историю деятельности нашей компании мы сотрудничали с боксерами из разных стран, которые были представителями разных конфессий. Были мусульмане, православные, католики, протестанты и просто атеисты. Каждый был личностью со своими взглядами на разные аспекты человеческой жизни. И это никогда не делало нас врагами или оппонентами. Нас объединяла одна цель – высшие спортивные достижения! И сегодня не существует причин, чтобы эта цель изменилась.

Мы можем соглашаться или не соглашаться с мнением спортсмена. Но мы точно обязаны уважать его позицию, как и позицию любого человека. И еще больше мы должны ценить способность открыто ее выражать, без попытки завоевать дополнительные «дивиденды», подстраиваясь под современную конъюнктуру и популярные в обществе взгляды".