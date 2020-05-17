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Эвандер Холифилд дал совет своему сыну боксеру

Эвандер Холифилд дал совет своему сыну боксеру
16:38 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:Эван выступает в первом среднем весе и пока не проигрывал

Легендарный боксер Эвандер Холифилд прокомментировал успехи в своего сына Эвана Холифилда (4-0, 3 КО) в профессиональном боксе. Отец считает, что сын может во многом превзойти его, если действительно этого захочет. Цитирует Холифилда-старшего Boxing Scene.

"Сыну не нужно пытаться что-то там побить или превзойти. У него своя жизнь, своя карьера. И я ему об этом постоянно напоминаю. Считаю, он может даже превзойти все мои достижения. Но за всё это необходимо платить.

Вопрос в том, готов ли он к этому. У него не было необходимости боксировать. И даже больше, я всегда повторял ему: «Сын, бокс — это не для всех». А он отвечал мне на это: «Папа, мне нравится боксировать. 

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Знаете, бокс это очень жёсткая штука, его тяжело любить. И он потребует от вас очень много времени. А чтобы выйти в ринг, нужна мощная уверенность в своих силах".

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Бокс, Новости бокса, Эвандер Холифилд, Эван Холифилд.
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