Холифилд: Я всегда мог адаптироваться под необходимый стиль соперника

Новости спорта:Бывший чемпион мира рассказал, благодаря чему потрясал своих соперников.

Легендарный американский супертяжеловес Эвандер Холифилд оценил уровень своих боксерских навыков.

"Я всегда мог адаптироваться под необходимый стиль соперника. Думаю, что мог бы боксировать в любую эпоху против любого супертяжа. Я знал, как действовать вблизи и на дистанции. Я обладал приличной скоростью рук и очень хорошо двигался в ринге.

В моем арсенале было много комбинаций, я выбрасывал большое количество ударов. Я потрясал соперников. Я изучал их стили. Это позволило мне выступать в эру, в которой я оказался".

"Да, я не был крупным и задиристым боксером, но всегда умел действовать агрессивно. Если ты всю жизнь занимаешься только боксом, то это делает тебя успешным", - цитирует Холифилда BoxingScene.

Напомним, что 57-летний американец был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. В его активе 57 поединков, 44 победы,10 поражений и две ничьи. Еще один бой признали несостоявшимся.