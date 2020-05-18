Холифилд: Я всегда мог адаптироваться под необходимый стиль соперника

Легендарный американский супертяжеловес Эвандер Холифилд оценил уровень своих боксерских навыков.
"Я всегда мог адаптироваться под необходимый стиль соперника. Думаю, что мог бы боксировать в любую эпоху против любого супертяжа. Я знал, как действовать вблизи и на дистанции. Я обладал приличной скоростью рук и очень хорошо двигался в ринге.
В моем арсенале было много комбинаций, я выбрасывал большое количество ударов. Я потрясал соперников. Я изучал их стили. Это позволило мне выступать в эру, в которой я оказался".
"Да, я не был крупным и задиристым боксером, но всегда умел действовать агрессивно. Если ты всю жизнь занимаешься только боксом, то это делает тебя успешным", - цитирует Холифилда BoxingScene.
Напомним, что 57-летний американец был абсолютным чемпионом мира с 1990 по 1992 год. В его активе 57 поединков, 44 победы,10 поражений и две ничьи. Еще один бой признали несостоявшимся.