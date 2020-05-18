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Теофимо Лопес ищет замену Ломаченко

Теофимо Лопес ищет замену Ломаченко
10:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Американец хочет стать абсолютным чемпионом в 135 и 140 фунтах.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что в планах у него стать абсолютным чемпионом не только в легком весе (135 фунтов), но и на категорию выше (140 фунтов).

Поэтому после победы над украинцем Василием Ломаченко Теофимо собирается перейти в первый полусредний дивизион, где собирается встретится с обладателем поясов WBC/WBO Хосе Рамиресом и чемпионом по версиям WBA/IBF Джошем Тейлором.

"Мы можем сделать бой с Хосе Рамиресом или Джошем Тейлором. Мы способны выступать в разных весовых категориях.

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Я даже не хочу, чтобы эти двое дрались друг с другом. Я желаю завоевать все эти пояса. Я хочу стать абсолютным чемпионом в 135 и 140 фунтах", - сказал Теофимо Лопес в прямом эфире в Instagram.

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Бокс, Василий Ломаченко, Бокс новости, Теофимо Лопес.
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