Хирн назвал время следующего боя Джошуа

Новости спорта:Поединок может состояться осенью текущего года.

Известный американский промоутер Эдди Хирн поделился мыслями по поводу организации боя между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа и претендентом на титул IBF Кубратом Пулевым.

"Я уверен, что этот поединок состоится. Сейчас наши команды работают над альтернативными вариантами его проведения. На прошлой неделе к нам обратились из Хорватии. Ближний Восток также проявляет интерес к бою".

"Мы хотим провести бой в Великобритании, но это практически невозможно сделать. Поймите, что я не хочу делать бой Джошуа без болельщиков. Если сделать это в пустом зале, он будет чувствовать себя плохо. Думаю, что Джошуа будет боксировать где-то между сентябрем и ноябрем", - приводит слова Хирна Boxing News 24.

Напомним, что бой Джошуа - Пулев перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.