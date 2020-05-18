Беллью назвал Усика своим лучшим соперником

Новости спорта:Британский боксер высказался о перспективах украинца в супертяжелом весе.

Экс-чемпион мира в крузервейте Тони Беллью назвал Александра Усика самым лучшим боксером, с кем он дрался за карьеру.

В то же время, Беллью не уверен, что Александр сможет справиться с крупными бойцами супертяжелого веса.

«Усик - особенный. Это лучший боец, с которым я когда-либо сталкивался, без тени сомнения.

Он феноменален в плане ловкости рук и работы ног. Он блестящий боец и отличный парень. Усик доминировал в тяжелом весе и хочет повторить успех в супертяжелом весе

Считаю ли я, что он представляет собой реальную угрозу для супертяжелого дивизиона? Абсолютно да. Но победит ли он по-настоящему больших парней? Я не думаю, что он может с ними справиться. Это единственное опасение.

Поймите, Джошуа и Фьюри - очень большие парни. Но для любого бойца такого телосложения Усик будет серьезной задачей, решить которую будет непросто», - сказал Беллью.