"Это ненормально! Россия напала на Украину": Сабо о ситуации с Усиком и Ломаченко

Новости спорта:Сабо — о скандальных съёмках Усика и Ломаченко.

Бывший тренер футбольного клуба «Динамо» (Киев) и сборной Украины по футболу Йожеф Сабо прокомментировал участие украинских чемпионов мира по боксу Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме о вере и церкви. Фильм, который вышел на YouTube-канале «Корсунская пустынь», спровоцировал на Украине волну негодования в адрес боксёров. Не остался в стороне и Сабо.

«Это ненормально! Россия напала на Украину, и я категорически против любых контактов с этим государством», — приводит слова специалиста украинское издание «Експрес».

Напомним, ранее Усик и Ломаченко попали в базу данных украинского сайта «Миротворец», который собирает информацию о «врагах Украины» в среде медиаперсон и других граждан.