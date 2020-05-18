Холмс: Холифилд - плохой соперник для Майка Тайсона

Новости спорта:Холмс прокомментировал возможный бой двух легенд бокса.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Ларри Холмс поделился мнением о возможном поединке между двумя легендарными американцами - Эвандером Холифилдом и Майком Тайсоном.

"Если они хотят провести бой, я скажу: "Вперед, сделайте это". Не буду указывать им, что делать. У Холифилда и Тайсона есть шанс показать свои навыки. Если Эвандер и Майк будут выглядеть достаточно хорошо, то, возможно, они получат еще какие-то бои против именитых супертяжей".

"Поединок с Эвандером - отличная возможность для Тайсона проявить себя. Но вместе с тем, это плохой соперник для Майка. Эвандер дрался с ним и побеждал его. Поэтому Тайсон будет волноваться из-за этого. Думаю, Майк попытается действовать осторожно, и это может причинить ему урон", - цитирует Холмса BoxingScene.

Напомним, Холифилд и Тайсон провели два поединка в период с 1996 по 1997 год, в обоих победу праздновал Эвандер. Спортсмены планируют вернуться в ринг, чтобы провести выставочный бой в благотворительных целях.