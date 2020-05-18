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Чисора: Кличко помогает Усику - это делает честь мне

Чисора: Кличко помогает Усику - это делает честь мне
13:21 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:

Британский супертяжеловес Дерек Чисора, которому предстоит поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика, прокомментировал заявление легенды мирового бокса Владимира Кличко, что он помогает украинцу готовиться к бою.

По словам Чисоры, помощь со стороны Владимира свидетельствует о том, что Усик рассценивает британца как серьезного и опасного оппонента.

«Круто, что Владимир помогает Усику. Это делает честь мне. Но он не сможет помочь ему, когда Усик окажется в ринге со мной. Если я попрошу Владимира помочь мне, он придет на помощь?», — цитирует слова британца klitschko-brothers.

Как отметил Чисора, готовясь к бою, он не подбирает спарринг-партнеров похожих на Усика.

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«Таких нет. Если я скажу, что хочу заполучить этого парня, потому что он похож на Усика, совру. Таких бойцов просто нет», — сказал Чисора.

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Владимир Кличко, Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.
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