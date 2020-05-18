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Футболист Динамо не воспринимал бокс до боев Усика и Ломаченко

Футболист Динамо не воспринимал бокс до боев Усика и Ломаченко
16:01 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник признался, что долгое время не воспринимал этот вид спорта.

Защитник Динамо Александр Караваев рассказал о своем отношении к боксу.

"Я начал смотреть этот вид спорта в последние 2-3 года. Увидел тогда, как боксируют Усик и Ломаченко. Потом уже увидел и Гвоздика, и Беринчика.

Стал восхищаться боксом, когда посмотрел бои Усика и Ломаченко. До этого я не воспринимал этот спорт. Не нравилось мне: бьют по лицу, больно, что они делают и зачем. А когда понял, что это искусство, как и футбол, то начал наблюдать", - заявил футболист в эфире программы Великий футбол.

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Напомним, что недавно Александр Усик и Василий Ломаченко снялись в российском фильме, который был опубликован на YouTube-канале монастыря Корсунская пустынь.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Бокс, Василий Ломаченко, Александр Караваев.
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