Тайсон Фьюри: Не могу дождаться возвращения в ринг

Новости спорта:Тайсон Фьюри рассказал, как страдал из-за своего неспортивного тела.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) пожаловался на то, что его часто списывали со счетов из-за внешнего вида. Теперь боксер назвал себя толстым, уродливым и лысым и напомнил о желании еще раз встретиться с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).

"Меня списывали со счетов, потому что у меня не было красивого тела, потому что в 28 лет у меня были проблемы с психикой и я поменял десять тренеров. Но сегодня я все еще с вами. Я такой же толстый, уродливый и лысый, но все еще неудержимый. Не могу дождаться возвращения в ринг, хочу снова размазать Деонтея Уайлдера", - цитирует Фьюри Boxingnews24.

Напомним, что именно у Уайлдера Фьюри отобрал чемпионский титул, завершив бой досрочно.

Ранее Тайсон вспомнил, как в него никто не верил перед поединком с Владимиром Кличко.