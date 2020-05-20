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Тайсон Фьюри: Не могу дождаться возвращения в ринг

Тайсон Фьюри: Не могу дождаться возвращения в ринг
08:51 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Тайсон Фьюри рассказал, как страдал из-за своего неспортивного тела.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) пожаловался на то, что его часто списывали со счетов из-за внешнего вида. Теперь боксер назвал себя толстым, уродливым и лысым и напомнил о желании еще раз встретиться с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).

"Меня списывали со счетов, потому что у меня не было красивого тела, потому что в 28 лет у меня были проблемы с психикой и я поменял десять тренеров. Но сегодня я все еще с вами. Я такой же толстый, уродливый и лысый, но все еще неудержимый. Не могу дождаться возвращения в ринг, хочу снова размазать Деонтея Уайлдера", - цитирует Фьюри Boxingnews24.

Напомним, что именно у Уайлдера Фьюри отобрал чемпионский титул, завершив бой досрочно.

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Ранее Тайсон вспомнил, как в него никто не верил перед поединком с Владимиром Кличко.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Бокс новости.
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