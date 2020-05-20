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Арум пролил свет на третий бой Уайлдера и Фьюри

Арум пролил свет на третий бой Уайлдера и Фьюри
15:44 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:На территории США или Великобритании нельзя организовать поединок со зрителями.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал о причинах, по которым третий бой Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера не может пройти в США или Великобритании. По его словам, это понесет серьезные финансовые потери на продажах билетов.

«Мы не можем организовать ивент [в США или Великобритании без зрителей], если он понесет за собой 17 миллионов долларов потерь от продаж билетов», — заявил Боб Арум.

«Мы раздумываем над предложениями о проведении боя из других стран. Где-то через две недели, когда появится конкретика, можно будет начинать работать над организацией боя. Поединок может пройти в последнем квартале 2020 года».

Ранее сообщалось, что поединок может состояться в Макао. Изначально третий бой Фьюри и Уайлдера должен был состояться в июле в Лас-Вегасе, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен на октябрь. Сам Арум уже допускал возможность еще одного переноса поединка на ноябрь или декабрь.

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Первый бой Фьюри и Уайлдера завершился вничью, а в рематче победу техническим нокаутом одержал британец, отобравший у Деонтея чемпионский пояс WBC в супертяжелом весе.

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