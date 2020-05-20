Тайсон Фьюри рассказал о своей депрессии

Новости спорта:Британец Тайсон Фьюри признался, что тяжело тренируется для возвращения на ринг.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) рассказал, что тяжело тренируется, чтобы быть готовым к третьему поединку против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) после окончания карантина.

"Я очень люблю эти тренировки по утрам. Он держат меня в покое. Без них я был в тяжелой борьбе с собой. Я был бы в такой депрессии, в таком подавленном состоянии и в таком беспокойстве. Уф!

Но да, эти тренировки заставляют меня двигаться, мотивируют меня каждый день. Сейчас я тренируюсь четыре раза в день, четыре раза в день. Уф! Извините, это сложно. Утром круговая, потом кардио, потом отягощения, потом кардио. Абсолютно изматывающе. Очень хочу вернуться на ринг и побить Деонтея Уайлдера еще раз, снова разбить лицо Уайлдера", - заявил Фьюри на своей странице в Instagram.

Ранее Тайсон вспомнил, как в него никто не верил перед поединком с Владимиром Кличко.