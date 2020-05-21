Теофимо Лопес-старший вновь прошелся по Ломаченко

Новости спорта:Он уверен, что украинский чемпион уже сломлен психологически.

Отец и тренер чемпиона мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопеса Теофимо Лопес-старший в очередной раз высказался по поводу будущего боя против Василия Ломаченко.

Он не сомневается в том, что его сын одержит победу над украинцем и станет абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе.

«Все говорили, что я наркоман. Что я долбаный курильщик крэка. А теперь, где мы сейчас? Где мы? Понимаете? Мы продолжим свой ход. Это только начало. Почему, вы думаете, Ломаченко так плохо о нас отзывается. Я никогда не видел, чтобы он плохо говорил о ком-то. Почему Лома отвечает нам? Вы никогда не видели, как он отвечает другим. Понимаете? Все дело в том, что я внутри его головы», — приводит слова Лопеса-старшего портал Vringe.com.

«С ним все кончено. Занавес. Его не запомнят за эти две золотые медали, которые ему дали. Его запомнят за то, как мой сын надерет ему зад. Я сказал это еще два года назад. И он назвал нас клоунами. Он не уважает меня, не уважает моего сына. Я разве не уважаю его отца? Мне кажется, я никогда не говорил о его отце».

На днях промоутер Боб Арум заявил о планах организовать бой Лопеса и Ломаченко в сентябре. Изначально их поединок был запланирован на 30 мая, но был впоследствии перенесен из-за пандемии коронавируса.

Лопес стал чемпионом мира в декабре прошлого года, нокаутировав во втором раунде Ричарда Комми.