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Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев

Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев
10:01 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боксеры могут провести объединительный поединок уже в сентябре.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал об организации боя между чемпионом мира WBA, WBO и WBC Franchise Василием Ломаченко и обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

"Ни Ломаченко, ни Лопес не хотят промежуточных боев. Поэтому мы планируем устроить их поединок в сентябре - со зрителями или без. Нужно, чтобы Ломаченко прилетел в США уже в начале июня. Тогда мы сможем назначить дату боя.

Это крупный бой, и, думаю, у нас получится сделать что-то увлекательное. Можно устроить крупный ивент на свежем воздухе. Есть много инновационных идей, которые можно осуществить, не нарушая правил социального дистанцирования", - цитирует Арума ESPN.

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Напомним, что поединок Теофимо с Ломаченко должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса встречу перенесли на неопределенное время.

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Бокс, Боб Арум, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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