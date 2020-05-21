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Бой Сауль Альварес - Сондерс может пройти в сентябре

Бой Сауль Альварес - Сондерс может пройти в сентябре
10:20 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Ранее стороны согласовали проведение поединка, но не подписали контракт.

Промоутер Эдди Хирн надеется организовать боя Сауля Альвареса против Билли Джо Сондерса в сентябре.

Примечательно, что боксеры даже не подписали контракт на поединок, проведение которого изначально планировалось на 2 мая.

«Мы согласовали проведение боя Альвареса и Сондерса, но не подписали контракт. Канело не обязан драться с Сондерсом, но мы готовы идти до конца, чтобы организовать этот бой. Не понимаю, как можно обсуждать варианты с поединками против Калеба Планта и Дэвида Бенавидеса», — цитирует Хирна Boxingnews24.com.

«Я хотел бы организовать бой Канело — Сондерс в сентябре. Верю, что Билли Джо сумеет победить. Если он не выиграет бой, то мы организуем встречу Альвареса с Геннадием Головкиным в декабре».

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Альварес по-прежнему владеет чемпионским титулом WBC в среднем весе. Непобежденный Сондерс — чемпион во втором среднем весе по версии WBO.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Билли Джо Сондерс.
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